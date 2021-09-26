 

Сына Майкла Джордана задержали за нападение на медперсонал

26.09.2021, 17:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСына американского баскетболиста Майкла Джордана Джеффри задержали в американском штате Аризона после предполагаемого нападения на больничный персонал.

По данным полиции, инцидент произошел в городе Скотсдейл. Бывший баскетболист Джеффри Джордан, находясь в баре Casa Amigos в Скоттсдейле, поскользнулся и ударился затылком о стол. У него пошла кровь, и его доставили в близлежащую больницу. Пока 32-летнему Джордану оказывали медицинскую помощь, он якобы напал на персонал больницы, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ABC15.

Отмечается, что сына баскетболиста задержали по обвинению в нападении при отягчающих обстоятельствах и отправили в городскую тюрьму. Его отпустили менее чем через час.

Ранее следственными органами СК по Кировской области было принято к производству уголовное дело, возбужденное по ст. 116 УК РФ (побои из хулиганских побуждений) по факту нападения на фельдшера скорой.



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