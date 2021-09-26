Сына Майкла Джордана задержали за нападение на медперсонал

Сына американского баскетболиста Майкла Джордана Джеффри задержали в американском штате Аризона после предполагаемого нападения на больничный персонал.

По данным полиции, инцидент произошел в городе Скотсдейл. Бывший баскетболист Джеффри Джордан, находясь в баре Casa Amigos в Скоттсдейле, поскользнулся и ударился затылком о стол. У него пошла кровь, и его доставили в близлежащую больницу. Пока 32-летнему Джордану оказывали медицинскую помощь, он якобы напал на персонал больницы, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ABC15.

Отмечается, что сына баскетболиста задержали по обвинению в нападении при отягчающих обстоятельствах и отправили в городскую тюрьму. Его отпустили менее чем через час.

Ранее следственными органами СК по Кировской области было принято к производству уголовное дело, возбужденное по ст. 116 УК РФ (побои из хулиганских побуждений) по факту нападения на фельдшера скорой.