 

Песков рассказал об обеспечении безопасности Путина на отдыхе

26.09.2021, 17:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент РФ Владимир Путин провел несколько дней на отдыхе в Сибири на территории, примыкающей к Саяно-Шушенскому заповеднику, вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Безусловно. Безопасностью президента <…> занимаются постоянно те, кому это положено», – сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

Песков рассказал, что обеспечением безопасности президента во время его отдыха занимаются специальные люди. Тем не менее, по его словам, «дикую природу никто не может обуздать».

«Ну и потом, медведь же видит, что это Путин…», – добавил Песков.

Ранее Песков рассказал об отношении Путина к выборам в ГД.



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