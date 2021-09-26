 

Песков ответил на вопрос о дате встречи Путина и Зеленского

26.09.2021, 17:18, Разное
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Президенты России и Украины должны были встретиться на днях,
однако этого не произошло. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в эфире программы “Москва. Кремль. Путин” на канале “Россия 1” объяснил, что
послужило причиной отмены мероприятия. Заявление Пескова немного шокировало
общественность, он заявил, что президент России готов был встретиться с
Зеленским “что называется, вчера”.

По словам пресс-секретаря, разговор глав государств отложился
из-за того, что Киев не выполняет договоренности, согласованные в Минске. Он добавил,
что российские власти уверены, что ситуация на Донбассе является исключительно конфликтом
внутри страны, поэтому властям необходимо коммуницировать с донбасскими
республиками.

Дмитрий Песков также высказался относительно резких
высказываний политиков из Украины, которые регулярно нелестно отзываются в
адрес президента Путина. По его словам, глава государства никак не реагирует на
них, подобное поведение лишь “вызывает сожаление”.

Что касается встречи президентов России и Украины – она необходима,
считает Песков. Тем не менее, говорить о дате пока невозможно, так как Киев не
намерен в ближайшее время менять политику относительно перечисленных вопросов.



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