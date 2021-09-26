Песков ответил на вопрос о дате встречи Путина и Зеленского

Президенты России и Украины должны были встретиться на днях,

однако этого не произошло. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в эфире программы “Москва. Кремль. Путин” на канале “Россия 1” объяснил, что

послужило причиной отмены мероприятия. Заявление Пескова немного шокировало

общественность, он заявил, что президент России готов был встретиться с

Зеленским “что называется, вчера”.

По словам пресс-секретаря, разговор глав государств отложился

из-за того, что Киев не выполняет договоренности, согласованные в Минске. Он добавил,

что российские власти уверены, что ситуация на Донбассе является исключительно конфликтом

внутри страны, поэтому властям необходимо коммуницировать с донбасскими

республиками.

Дмитрий Песков также высказался относительно резких

высказываний политиков из Украины, которые регулярно нелестно отзываются в

адрес президента Путина. По его словам, глава государства никак не реагирует на

них, подобное поведение лишь “вызывает сожаление”.

Что касается встречи президентов России и Украины – она необходима,

считает Песков. Тем не менее, говорить о дате пока невозможно, так как Киев не

намерен в ближайшее время менять политику относительно перечисленных вопросов.