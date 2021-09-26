Инфекционист рассказал о новых свойствах коронавируса

Инфекционист Евгений Тимаков пояснил о новых свойствах коронавируса. Дело в том, что возбудитель инфекции научился маскироваться под обычную простуду, из-за чего люди поздно обращаются за медицинской помощью.

По словам врача, раньше человек понимал, что если у него поднялась температура, исчезло чувство обоняния, появился кашель, то причиной может быть коронавирусная инфекция, а значит, вовремя назначалось лечение. Сейчас же COVID-19 научился обходить барьеры иммунной системы, так как у больных может наблюдаться насморк или расстройство желудка, что люди списывают на простуду или отравление. Таким образом вирусу удается обманывать иммунитет человека до семи дней, поэтому теряется время. Зачастую в таких ситуациях пациенты обращаются в больницу, когда появляется одышка и без госпитализации не обойтись.

Чтобы избежать проблем, Тимаков советует при первых признаках недомогания сдать текст на коронавирус. Если же не лечить заболевание в течение первых пяти дней, то в дальнейшем эффективность противовирусной терапии заметно снизится, но увеличится риск серьезных осложнений.

Источник: www.ntv.ru