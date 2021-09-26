 

Басков рассказал о планах создать семью и несостоявшейся свадьбе с Волочковой

26.09.2021, 17:14, Разное
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Николай Басков в одном из недавних интервью пояснил о своих планах в будущем создать семью. Также артист затронул тему несостоявшейся свадьбы с Анастасией Волочковой.
По словам Баскова, при выборе спутницы жизни важно быть уверенным, что возлюбленная сможет создавать «погоду в доме», станет надежным тылом и мощной поддержкой любимому человеку. Он считает правильным, когда житель в семье зарабатывает деньги, решает все социальные вопросы, обеспечивает себя и свою половину. При этом брак является огромным и взаимным трудом. Что касается детей, то у них должны быть и мать, и отец, поэтому семья должна быть крепкой. Басков ранее уже был женат, хотя история и закончилась разводом, поэтому он теперь смотрит на вопрос о браке, оглядываясь на прошлый опыт. Сейчас он достраивает загородный дом и надеется, что справлять новоселье он сможет в компании жены.

Басков часто сталкивается с проблемами в отношениях с женщинами из-за различных сплетен и пересудов, поэтому уже устал от последних. Что касается отношений и заявленной свадьбы с Волочковой, то артист уверен, что в отношениях партнерам необходимо жить в гармонии, хорошо узнать друг друга и испытывать взаимные чувства, чтобы к возлюбленной тянуло и духовно, и физически. Судя по его словам, с балериной ему этого не удалось испытать.

Источник: life.ru



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