Джошуа захочет провести реванш после боя с Усиком – промоутер

По словам Хирна, “будет действительно сложно, потому что уверенность Усика будет заоблачной”, но Джошуа “захочет провести реванш”.

Опция реванша была прописана в контракте на бой, отмечает канал.

Контекст:

В ночь на 26 сентября на стадионе в Лондоне Усик выиграл у Джошуа по очкам в бою за звание объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Поединок длился все 12 раундов.

Ни один украинский телеканал не показывал бой Усика и Джошуа, поединок показывал только платный видеосервис Megogo.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—