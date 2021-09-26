 

Джошуа захочет провести реванш после боя с Усиком – промоутер

26.09.2021, 16:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам Хирна, “будет действительно сложно, потому что уверенность Усика будет заоблачной”, но Джошуа “захочет провести реванш”.

Опция реванша была прописана в контракте на бой, отмечает канал.

Контекст:

В ночь на 26 сентября на стадионе в Лондоне Усик выиграл у Джошуа по очкам в бою за звание объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Поединок длился все 12 раундов.

Ни один украинский телеканал не показывал бой Усика и Джошуа, поединок показывал только платный видеосервис Megogo.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.01 / Япония решила открыть горячую линию из-за побочных эффектов при вакцинации

25.06 / Специалисты назвали причину массового отравления в ресторанах Харькова. Всего пострадало 90 человек

26.04 / Стали известны даты проведения дополнительной сессии ВНО

09.12 / Американская киноакадемия назвала имена продюсеров церемонии “Оскар 2021”

02.07 / Организаторы кампании «Нет!» подали заявку на митинг в Москве

10.05 / В замке Дракулы в Трансильвании заработал центр вакцинации против коронавируса

15.12 / Страны НАТО не согласились с Договором о запрещении ядерного оружия

26.06 / Главе Кировоградской ОГА сообщили о подозрении – САП

13.06 / “Крашиха”, “Естественная красота”. Каменских поделилась фото без макияжа

14.05 / Членов набсовета “Нафтогазу”, полномочия которых были прекращены, снова назначат в совет на следующей неделе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика