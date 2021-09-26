Джошуа захочет провести реванш после боя с Усиком – промоутер
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По словам Хирна, “будет действительно сложно, потому что уверенность Усика будет заоблачной”, но Джошуа “захочет провести реванш”.
Опция реванша была прописана в контракте на бой, отмечает канал.
Контекст:
В ночь на 26 сентября на стадионе в Лондоне Усик выиграл у Джошуа по очкам в бою за звание объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Поединок длился все 12 раундов.
Ни один украинский телеканал не показывал бой Усика и Джошуа, поединок показывал только платный видеосервис Megogo.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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