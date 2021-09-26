Литва передаст украинской армии амуницию на €677 тыс.
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Минобороны Литвы уже подготовило соответствующий проект постановления правительства. По его словам, украинской армии будет передано 490 бронежилетов на €617 тыс. и столько же баллистических поясов за €59 тыс.
Предложение поступило в ответ на просьбу правительства Украины поддержать его войска в борьбе с поддерживаемыми Россией боевиками на востоке страны. Литва ранее передала украинской армии боеприпасы и оружие.
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