 

Литва передаст украинской армии амуницию на €677 тыс.

26.09.2021, 16:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Минобороны Литвы уже подготовило соответствующий проект постановления правительства. По его словам, украинской армии будет передано 490 бронежилетов на €617 тыс. и столько же баллистических поясов за €59 тыс.

Предложение поступило в ответ на просьбу правительства Украины поддержать его войска в борьбе с поддерживаемыми Россией боевиками на востоке страны. Литва ранее передала украинской армии боеприпасы и оружие.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.07 / Кишечные бактерии снижают риск сердечных заболеваний

06.10 / Крупнейшее угольное месторождение захвачено в Киргизии

29.08 / Идея облить Гандзюк кислотой принадлежала Мангеру и Левину

29.08 / Петраков о приставке и.о. главного тренера сборной Украины по футболу: Меня в первую очередь интересует результат

25.08 / Пять стран создали фонд, чтобы смягчить “дестабилизирующее влияние” РФ на юге и востоке Украины

07.06 / “Прям помолодела”, “Родила – и похорошела”. Джанабаева показала, как выглядит через два месяца после родов

15.08 / Талибы выпустили заключенных крупнейшей в Афганистане тюрьмы – очевидцы

05.09 / Депутат Луговой дал оценку перехваченному разговору о Навальном

16.07 / Фаучи уверен в получении вакцины от коронавируса до конца года

22.10 / Пожары в Луганской области. ГБР расследует действия руководства регионального управления ГСЧС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика