Усик сказал, что хотел бы провести реванш с Джошуа в Киеве на НСК “Олимпийский”
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“Где бы я реально хотел? Блин, на Олимпийском в Киеве”, – сказал Усик на вопрос о реванше.
На вопрос, решится ли Джошуа с ним боксировать, Усик ответил: “Он боец. Я думаю, что да. Он будет пытаться стать лучше. Возможно, решится, возможно – нет. Это его проблемы. Я думаю, что решится”, – сказал боксер.
Контекст:
В ночь на 26 сентября на стадионе в Лондоне Усик выиграл у Джошуа по очкам в бою за звание объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Поединок длился все 12 раундов.
Ни один украинский телеканал не показывал бой Усика и Джошуа, поединок показывал только платный видеосервис Megogo.
Промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что боксер захочет провести реванш с Усиком. Опция реванша была предусмотрена в контакте на бой.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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