 

Марина Вульф будет курировать вопросы транзита газа на Украине

26.09.2021, 16:51, Разное
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После скандального увольнения бывшая пресс-секретарь МВД Уссурийского района Марина Вульф продолжит карьеру Министерстве иностранных дел, сообщил источник в ведомстве. Она получит должность почётного консула на Украине по вопросам транзита газа.

Коррупционный скандал в Уссурийском районе закончился лишением звания вице-адмирала полиции Марины Вульф, исполнявшей обязанности пресс-секретаря ведомства. Однако столь ценным специалистом сразу заинтересовались в МИД, предложив ей занять место Бориса Грызлова в переговорах по «Северному потоку-2» с Киевом. Марина Вульф заявила, что в новой должности будет беспощадно выгрызать признаки коррупции и бороться за каждую гривну в переговорах с европейскими партнёрами.

«Сказали – карать, значит, буду карать. Могу и не карать, в принципе. Мне-то чё. Но лучше карать. Вот у Ивана Грозного дипломаты приходили на переговоры с мётлами и собачьими головами. Сразу все подписывали любые бумаги, какие им скажут. И украинцы подпишут. Ещё и сами будут покупать газ из «Северного потока-2». А если нет – пасть порву, моргала выколю», – рассказала о своих профессиональных планах Марина Вульф.

Назначение поддержал глава администрации Уссурийского района Виталий Наливкин.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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