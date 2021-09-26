ЕС призвал Белград вывести спецназ из Косово

Евросоюз призвал Белград и Приштину немедленно вывести силы спецназначения с севера Косово, а также ликвидировать блокпосты в регионе, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Сербия и Косово должны без предварительных условий разрядить ситуацию в регионе путем немедленного вывода полицейских спецсил и разбора блокпостов. Любые дальнейшие провокации или односторонние и не скоординированные действия будут неприемлемы», – цитирует ТАСС Боррель.

По его словам, ЕС ожидает, что Косово и Сербия вернутся к созданию условий, способствующих примирению, региональной стабильности и сотрудничеству.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что сторонам конфликта необходимо принять меры по деэскалации в Ибарском Колашине (он же – Северное Косово).

Напомним, после провокации властей самопровозглашенного Косово, сербское население Ибарского Колашина вышло на акции протеста, начало строить баррикады. Приштина ответила тем, что прислала спецназ с бронетехникой и снайперов.