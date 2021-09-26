 

ЕС призвал Белград вывести спецназ из Косово

26.09.2021, 16:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЕвросоюз призвал Белград и Приштину немедленно вывести силы спецназначения с севера Косово, а также ликвидировать блокпосты в регионе, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Сербия и Косово должны без предварительных условий разрядить ситуацию в регионе путем немедленного вывода полицейских спецсил и разбора блокпостов. Любые дальнейшие провокации или односторонние и не скоординированные действия будут неприемлемы», – цитирует ТАСС Боррель.

По его словам, ЕС ожидает, что Косово и Сербия вернутся к созданию условий, способствующих примирению, региональной стабильности и сотрудничеству.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что сторонам конфликта необходимо принять меры по деэскалации в Ибарском Колашине (он же – Северное Косово). 

Напомним, после провокации властей самопровозглашенного Косово, сербское население Ибарского Колашина вышло на акции протеста, начало строить баррикады. Приштина ответила тем, что прислала спецназ с бронетехникой и снайперов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.09 / “Вспомнила, что в этом году 35”. Цибульская анонсировала выход первого альбома

15.03 / В Австрии объявили о начале третьей волны COVID-19

14.08 / Число случаев COVID-19 в мире превысило 21 млн человек

30.09 / Новый пикап Hyundai Santa Cruz снова выехал на испытания

27.04 / Ани Лорак спустила бикини для фото

14.02 / Мексика назвала сроки поставок «Спутника V»

01.08 / Экспортные пошлины на металлы введены в России

26.01 / Горовая на Мальдивах получила сертификат дайвера

21.08 / Пенс пообещал, что республиканцы продолжат агитацию «на улицах»

17.10 / Киев обрадовался решению США по авиаперелетам над Крымом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика