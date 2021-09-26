Названа стоимость полета в космос на «Союзе»

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26.09.2021, 16:30, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСтоимость полета на МКС на космическом корабле «Союз» составляет около 50 млн долларов, сообщил глава представительства компании Space Adventures в РФ Сергей Костенко.

«Цена такая же, как везде – в районе 50 млн, плюс-минус такая цена», – сказал Костенко, передает ТАСС.

По его словам, космический турист, который первым среди непрофессиональных участников полета выйдет в открытый космос, заплатит на несколько миллионов долларов больше. «Это удорожает полет. Не в два раза. Это какие-то резонные деньги. Вопрос о миллионах дополнительных», – отметил Костенко.

Он также добавил, что эта сумма покроет объективные затраты, которые возникнут, в том числе стоимость эксплуатации ресурса скафандра.

Кроме того, компания Space Adventures ведет переговоры с потенциальными космическими туристами, которые готовы полететь на МКС на «Союзе» и выйти в открытый космос.

«Потенциальные клиенты есть, работаем. <…> Это не один, не два. Кто полетит, пока определяем»,– сказал Костенко.

На вопрос, есть ли желающие совершить выход в открытый космос, глава представительства компании в РФ ответил утвердительно. Полет планируется на 2023 или 2024 год.

Ранее потенциальный новый космический турист предпочел российский корабль «Союз» кораблю Илона Маска Crew Dragon из-за надежности отечественной космической техники.

Напомним, в июне гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что место в «Союзе» обойдется туристам дешевле, чем на кораблях Starliner и Crew Dragon.



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