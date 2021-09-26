 

В ЛНР сбили проводивший разведку украинский беспилотник

26.09.2021, 16:30, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВоеннослужащие Луганской народной республики (ЛНР) сбили беспилотный летательный аппарат, который проводил разведку в районе поселка Калиново, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«По данным нашей разведки, в третий батальон прибыла группа боевиков из состава разведывательной роты соединения. Вместе с тем вчера нами обнаружен вражеский беспилотник типа квадрокоптер, который был поднят с позиций все того же третьего батальона и направлялся в сторону населенного пункта Калиново для ведения воздушной разведки и уточнения позиций Народной милиции ЛНР. Умелыми действиями наших военнослужащих беспилотник был сбит», – цитирует Луганское агентство новостей Филипоненко.

С 27 июля 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласно которым сторонам конфликта запрещается использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения. Только Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине может применять БПЛА в рамках своей деятельности.

Ранее в ДНР заявили, что вооруженные силы Украины за сутки четыре раза нарушили перемирие в Донбассе.



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