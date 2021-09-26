Доктора сообщили о полезных и вредных свойствах тыквы

Врачи рассказали о полезных и вредных свойствах тыквы, которая в осенний период заменяет фрукты и овощи, обладая большим количеством витаминов. Но специалисты полагают, что такой продукт можно есть не всем людям.

В тыкве содержится много клетчатки, фосфора, железа, кальция и других различных элементов. Также в продукте имеются витамины C, B и E. Ирина Бородина, диетолог, отмечает, что во время диет тыква незаменима, так как выводит шлаки из организма. Блюда из тыквы вводят даже в рацион больным, которые имеют заболевания желудка. Компоненты, содержащиеся в продукте, стимулируют вырабатывание инсулина и регулируют уровень сахара в крови. При панкреатите советуют употреблять тыквенное пюре, которое усваивается очень быстро. Часто продукт добавляют в диету людям, борющимся с лишним весом.

Ирина Торопыгина, диетолог, объясняет, что пищевые волокна тыквы улучшают микрофлору кишечника. Продукт может приносить пользу после отравлений, ведь он приводит в норму работу желудка.

Невзирая на множество полезных свойств, употребление тыквы имеет и ряд противопоказаний. Продукт не стоит есть в больших количествах, так как появляются проблемы со стулом. Сырую тыкву нельзя есть людям, имеющим проблемы с желудком.

Источник: dni24.com