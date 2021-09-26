 

Ученые: Раствор с морской водой может остановить процесс распространения коронавируса в легких

26.09.2021, 16:20, Разное
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Бразильские исследователи пришли к выводу, что солевой раствор морской воды способен помешать распространению коронавируса в легких. Специалисты из Университета Сан-Паулу провели тестирование на зараженных клетках.
Хотя данный метод и не дает стопроцентную гарантию защиты от инфекции, исследователи все же полагают, что раннее его применение может снизить тяжесть заболевания и воспалительной реакции.

Лабораторные исследования показали, что солевой раствор снизил уровень репликации вируса на 88%. Теперь перед учеными стоит задача протестировать его на лабораторных животных. Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку в мире, с экспериментом не стоит затягивать. От его результатов зависит дальнейшая стратегия борьбы с SARS-CoV-2.

Если тестирование покажет положительный результат, то исследователи проведут испытания на людях. Использование солевого раствора также будет менее безопасной для пациентов, поскольку он не содержит сложную химическую формулу, как у полноценных лекарств.

Источник: sobesednik.ru



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