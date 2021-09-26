Диетолог рассказала о продуктах, сокращающих продолжительность жизни

Диетолог американской клиники Майо Кэтрин Зерацки назвала пять продуктов, от которых следует отказаться, чтобы продлить себе жизнь.

Речь идет об обработанном красном мясе, жареной еде, сахаре, полуфабрикатов и алкоголе. Под красным мясом подразумеваются колбасные изделия, бекон, консервы. Они не содержат клетчатку, как само натуральное мясо. Чрезмерное употребление консервантов может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и онкологии.

Диетолог также упомянула о магазинном хлебе, содержащем много сахара. Хотя он и калорийный, в нем мало что есть полезного.

Зарецки рекомендует употреблять продукты, прошедшие минимальную термическую обработку. Это замороженное мясо, консервированные овощи. Они наиболее сохраняют полезные вещества. В заключение эксперт отметила, что отказ от вредных продуктов намного повысит шансы на долголетие.

Источник: volg.mk.ru