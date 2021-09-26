 

В США усыпили самого старого белого медведя Северной Америки

26.09.2021, 16:04, Новости дня
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Животному было 36 лет, это был самый старый белый медведь в Северной Америке.

“С тяжелым сердцем сообщаем, что Лилли, наша любимая белая медведица, была гуманно усыплена из-за ухудшения здоровья”, – отметили в посте.

Медведица жила в Milwaukee County Zoo с 2005 года и стала любимицей посетителей.

Сотрудники заведения отметили: то, что Сноу Лилли дожила до 36 лет, свидетельствует “об отличном уходе”, который для нее обеспечила команда зоопарка.

https://www.facebook.com/MilwaukeeCountyZoo/videos/6138548966186824/

Медведице исполнилось 36 лет в декабре 2020 года, сообщал сайт зоопарка. До приезда в Милуоки она жила в Bronx Zoo в Нью-Йорке. Животное весило около 250 кг.

“В дикой природе белые медведи сталкиваются с серьезными изменениями в окружающей среде из-за потепления и сокращения арктического морского льда”, – отметили в релизе.

Контекст:

Белый медведь – второй по величине сухопутный хищник планеты, его длина достигает трех метров, масса – до одной тонны. Высота в холке 130–150 см. Продолжительность жизни белых медведей природе составляет 25–30 лет, в неволе рекорд долгожительства – 45 лет.

Если выбросы парниковых газов останутся на нынешнем уровне, к 2100 году могут исчезнуть все популяции белых медведей, кроме нескольких в Арктике, такой прогноз сделали ученые в июле 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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