 

Исландия стала первой страной Европы, где женщины составляют более половины парламента

26.09.2021, 16:04, Новости дня
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В исландский парламент прошли 33 женщины и 30 мужчин. Это первый случай не только в Исландии, но и в Европе, когда большинство мест парламента достались женщинам.

Как отмечает Deutsche Welle, большинство в парламенте Исландии одержала правящая коалиция, в состав которой входят лево-зеленое движение премьер-министра Катрин Якобсдоттир, консервативная “Партия независимости” и центристско-аграрная “Прогрессивная партия”.

Эти три партии получат 37 из 63 мест в однопалатном парламенте. Больше всего мандатов получает “Партия независимости” – 16. Также “Прогрессивная партия” получит 13 мандатов, а “Лево-зеленое движение” – 8.

Кроме того, в этом парламенте оказалась самая молодая депутат в истории Исландии – 21-летняя Леня Рун Таха Карим. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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