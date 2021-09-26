 

Стало известно, какой ущерб экологии нанесли пожары в Сибири

26.09.2021, 15:46, Новости дня
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По подсчетам экологов, летние пожары в Сибири привели к тому, что в атмосферу Земли попало не менее 970 мегатонн парниковых газов, в основном – СО2.

Леса горели во многих уголках мира, напоминают эксперты. Но сибирские пожары больше всего загрязняли воздух. Если поставить на одну чашу весов стихию в России, а на другую – во всем мире, то российская сама по себе окажется с большими последствиями, утверждают ученые.

Известно, что пожары в этом году были рекордными. На территории Российской Федерации полностью уничтожено 18,16 млн гектаров леса. С начала текущего столетия не было ничего подобного, хотя лесные пожары возникают каждый раз, как только устанавливается жаркая сухая погода. В правительстве РФ разводят руками. Часто загорания возникают в настолько отдаленных районах, что заметить их удается только тогда, когда они перерастают в стихийное бедствие.



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