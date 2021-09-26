Появились проблемы с изображением в планшетах Apple iPad mini 6

На днях выпущенный в компании новый планшет iPad mini 6 стал разочаровывать первых покупателей. В сети появились жалобы на «желейный экран». Один из пользователей снял даже видеоролик, на котором зафиксировал брак. Однако сам разработчик и производитель пока никак не высказался по данному поводу.

Брак проявляется при использовании экрана в портретном режиме, сообщают пострадавшие пользователи. Наличие проблемы также подтвердили в китайском совете по науке и инновациям.

Эксперты зафиксировали, что причиной «желейного экрана», очевидно, является какой-то технический недостаток. Скорее всего, его нужно искать в программном обеспечении, так как в противном случае проблема проявлялась бы не только тогда, когда экран находится в вертикальном положении.