 

Появились проблемы с изображением в планшетах Apple iPad mini 6

26.09.2021, 15:46, Новости дня
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На днях выпущенный в компании новый планшет iPad mini 6 стал разочаровывать первых покупателей. В сети появились жалобы на «желейный экран». Один из пользователей снял даже видеоролик, на котором зафиксировал брак. Однако сам разработчик и производитель пока никак не высказался по данному поводу.

Брак проявляется при использовании экрана в портретном режиме, сообщают пострадавшие пользователи. Наличие проблемы также подтвердили в китайском совете по науке и инновациям.

Эксперты зафиксировали, что причиной «желейного экрана», очевидно, является какой-то технический недостаток. Скорее всего, его нужно искать в программном обеспечении, так как в противном случае проблема проявлялась бы не только тогда, когда экран находится в вертикальном положении.



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