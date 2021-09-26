 

В Швейцарии поддержали однополые браки на референдуме

26.09.2021, 15:36, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ Швейцарии на референдуме легализацию однополых браков и права на усыновление детей поддержали больше половины избирателей.

По данным местных СМИ, предварительные прогнозы показали, что однополые браки на общенациональном референдуме поддержали 64% избирателей. Окончательный результат будет опубликован в воскресенье, передает «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.

Измененный закон позволит однополым парам вступать в брак и усыновлять детей. Женатым лесбийским парам также будет разрешено заводить детей с помощью донорской спермы.

Ранее сообщалось, что около 75% россиян негативно относятся к однополым бракам, категоричнее всего оказались мужчины и люди в возрасте от 35 лет.



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