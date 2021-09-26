В парламенте Исландии впервые большинство мест заняли женщины

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26.09.2021, 15:36, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ парламенте Исландии женщин-депутатов по итогам прошедших всеобщих выборов окажется больше, чем мужчин, что является уникальным случаем в современной истории Европы.

По данным AFP, в 63-местный Альтинг – однопалатный парламент – были избраны 33 женщины, то есть 52% от числа парламентариев, передает «Коммерсант».

Согласно исследованию Всемирного банка, ни в одной другой европейской стране нет более 50% женщин в высших законодательных органах власти; причем больше всего женщин-парламентариев работает в Швеции – 47%.

По данным Межпарламентского союза, в настоящее время в парламентах пяти других стран мира женщины занимают не менее половины мест: Руанда (61%), Куба (53%), Никарагуа (51%), Мексика и Объединенные Арабские Эмираты 50% соответственно.

Исландия была первой страной, избравшей президентом женщину в 1980 году. С 2018 года в стране действует закон о равной оплате труда мужчин и женщин, согласно которому работодатель обязаны предоставлять данные о том, мужчин и женщины получают одинаковую зарплату.



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