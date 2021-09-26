Терешкова предложила законопроект, позволяющий президенту назначать до 51% депутатов Госдумы

Член партии «Единая Россия» Валентина Терешкова выступила с инициативой о создании президентской квоты в нижней палате парламента. В случае принятия нового закона у президента РФ появится возможность назначать не более 226 депутатов Госдумы.

Терешкова рассказала, что при подготовке документа были учтены просьбы и предложения миллионов избирателей.

«Сейчас либеральные СМИ развернули беспрецедентную кампанию с целью дискредитации выборов в Госдуму. Одни нападки на электронное голосование чего стоят», — сообщила политик.

По мнению Терешковой, квота президента сделает выборы более прозрачными и позволит уменьшить политическую напряженность в обществе. Депутат напомнила, что подобный механизм уже существует в Совете Федерации, где президент имеет право назначать не более 30 сенаторов.

«Граждане России доверят Владимиру Владимировичу. Они понимают, что президент назначит профессионалов, имеющими опыт в самых разных сферах жизни. А вот с помощью УГ нам пытаются навязать каких-то дилетантов, которые только одно умеют: критиковать власть!», — заявила Терешкова.

Согласно опросу ВЦИОМ, более 80% россиян поддерживают идею введения президентской квоты в Госдуме.

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