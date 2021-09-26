Mazda CX-5 вошла в ТОП-25 российских бестселлеров

По заключению агентства «Автостат», Mazda CX-5 в прошлом месяце вошла в топ-25 российских бестселлеров. Автодилерам удалось продать в августе 1 913 машин компании, 1 314 из которых были кроссоверами СХ-5.

В целом, за восемь месяцев в РФ было продано 19 061 машин японской марки Mazda, что на 16% выше показателей прошлого года. Рейтинг самых популярных моделей держит кроссовер Mazda СХ-5.

Неожиданностью стало решение компании убрать с российского рынка кроссовер CX-30. Данная модель дебютировала в РФ лишь в январе этого года. Базовая стоимость на этапе заказов составляла 1 620 000 рублей. Сборкой занималась «Мазда-Соллерс» во Владивостоке.

Несмотря на нестабильную ситуацию на рынке, кроссовер неплохо продавался. Тем и стала неожиданностью для автолюбителей новость о том, что Mazda CX-30 покидает российский рынок. Как оказалось, причина кроется в дефиците полупроводниковых микросхем.

При этом в дилерских центрах сообщают, что кроссовер CX-30 снова может появиться в России, но не раньше весны следующего года.

Источник: car.ru