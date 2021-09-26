 

Ученые выяснили, как с помощью “позы цапли” определить продолжительность жизни

26.09.2021, 15:26, Разное
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Исследования шотландских ученых их Каледонского университета Глазго показали, чем меньше человек может сохранять равновесие, тем выше риск преждевременной смерти.
Особенно это касается людей, чей возраст превысил 50 лет. Если они не смогут удержать баланс стоя на одной ноге с закрытыми глазами, тем вероятнее смерть в ближайшие 13 лет. Похожие выводы ранее делали британские исследователи из Королевского колледжа Лондона. Они вычислили среднюю продолжительность жизни тех, кто лучше держал равновесие. Специалисты говорили о десяти годах и больше.

Руководитель шотландских ученых Дон Скелтон пояснил, начиная с 35 лет у человека слабеют мышцы, поэтому мозгу сложнее подавать сигналы телу. Малоподвижный образ жизни также влияет на работу мышц. Профессор напоминает, что мозг нужно тренировать, как и в целом все тело.

Завкафедрой нервных болезней Сеченовского университета Владимир Парфёнов согласен с выводами коллег, но не в полной мере. По его мнению, нельзя ставить прогнозы для всех одинаково. Неустойчивость не всегда может стать причиной ранней смерти человека.

Все специалисты сходятся в едином мнении. Надо поддерживать активный образ жизни, следить за состоянием своего здоровья и своевременно обращаться к специалистам.

Источник: aif.ru



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