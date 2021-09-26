iPhone 13 Pro Max и Samsung Galaxy S21 Ultra сравнили по качеству камер ночью

Блогер Mrwhosetheboss, с количеством подписчиков более чем 8,5 млн, провел несколько тестов для камер iPhone 13 Pro Max и Samsung Galaxy S21 Ultra. Так как он посчитал, что в видео, представленных на YouTube, информация неполная и сложно понять уровень качества съемки.

Samsung победил в четырех тестах, iPhone — в трёх. В пяти тестах победитель был не выявлен. Сильной стороной телефонов оказались две телекамеры с оптическим приближением x3 и x10 и 100-кратным цифровым зумом. iPhone же значительно выигрывает в ночном режиме съемки.

Можно сделать вывод, что лучшим будет один из смартфонов в зависимости от ситуации.

На YouTube-канале TechTablets вышел обзор камер смартфонов компаний Apple и Samsung. Эксперт канала наглядно показал разницу качества съемки телефонов во время ночной прогулки. Также ведущий сделал вывод, что камера iPhone значительно уступает по качеству Samsung.

Источник: www.ixbt.com