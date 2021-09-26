Украина задействовала на Донбассе все антиснайперские группы – Залужный

“Что касается контрснайперских радарных комплексов, такой вопрос рассматриваем”, – сказал он.

По словам Залужного, комплексы иностранного производства, “не совсем” устраивают украинских военных. Он подчеркнул, что речь не идет о массированном применении радарных и оптических комплексов.

“Но все, что можно применить, все винтовки, все снайперы, все тепловизоры, которые есть, все камеры ночного видения сейчас работают вместе с ними”, – добавил главнокомандующий.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло до 13,4 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.

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