 

Усик отдал Джошуа чемпионские пояса после боя

26.09.2021, 15:10, Новости дня
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Сразу после поединка Усик посетил раздевалку Джошуа и отдал ему пояса.

Во время встречи с украинцем Джошуа сказал: “Скоро увидимся”, на что Усик ответил взаимностью. Таким образом британец намекнул на реванш.

Усик отдал титулы Джошуа, потому что чемпионские пояса в боксе являются именными. Усику вскоре сделают его личные пояса, а эти останутся британцу на память.

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Публикация от SE * GEY * I * (@serge_lapin)

Контекст:

В ночь на 26 сентября на стадионе в Лондоне Усик выиграл у Джошуа по очкам в бою за звание объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Поединок длился все 12 раундов. Контрактом предусмотрен бой-реванш.

Перед поединком Усик “на удачу” вывесил в раздевалке флаг Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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