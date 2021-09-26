 

Некоторые пользователи Megogo не могли посмотреть уже оплаченный бой Усика с Джошуа. Сервис пообещал вернуть деньги

26.09.2021, 15:10, Новости дня
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В частности, пользователь Андрей Кузнецов написал, что по состоянию на 22.58 трансляция боя так и не была доступна. Другой пользователь Андрей Заставный написал, что его “заклевали знакомые, которым посоветовал купить трансляцию, чтобы “не мучиться с поиском пиратских трансляций”.

Скриншот: MEGOGO / Facebook

Пользователь Виталий Коваленко отметил, что у него сервис четыре раза списал деньги, но так и не включил трансляцию боя.

Скриншот: MEGOGO / Facebook

На следующий день после боя в Megogo объяснили, что на одном из их дата-центров произошел сбой, из-за чего в части зрителей возникли сложности с присоединением к трансляции.

“Стабилизировать ситуацию все же удалось, и это потребовало гораздо больше времени, чем мы рассчитывали. Сейчас мы исследуем точные причины. Со своей стороны мы вернем средства всем пользователям, которые имели проблемы с просмотром”, – сказали в сервисе.

Скриншот: MEGOGO / Facebook
Контекст:

В ночь на 26 сентября на стадионе в Лондоне Усик выиграл у Джошуа по очкам в бою за звание объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Поединок длился все 12 раундов. Контрактом предусмотрен бой-реванш.

Перед поединком Усик “на удачу” вывесил в раздевалке флаг Украины.

Ни один украинский телеканал не показывал бой Усика и Джошуа, поединок показывал только платный видеосервис Megogo.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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