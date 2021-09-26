 

Анонсировано заседания Совбеза РФ во главе с Путиным

26.09.2021, 14:42, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совета Безопасности России, а также проведет совещание по экономическим вопросам, сообщили в эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, Путин проведет отдельную встречу с председателем правительства и с вице-премьерами. Также глава государства примет участие в форуме межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана, передает РИА «Новости».

Ранее Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза предложил им обсудить вопросы безопасности Союзного государства РФ и Белоруссии.



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