Ирина Безрукова в откровенном купальнике смутила туристов

Ирина Безрукова опубликовала в своем аккаунте Instagram новый пост, в котором пояснила поклонникам забавную историю с отдыха. Актриса смутила туристов в Испании откровенным купальником.

Ирина Безрукова рассказала, что произошло данное событие на одном из пляжей на побережье Испании. Актриса надела весьма откровенный купальник и направилась загорать. Супружеская пара из России, приняв знаменитость за местную жительницу, начала весьма громко обсуждать внешний вид артистки. Туристы оценили фигуру Безруковой, но её откровенный купальник им не понравился. Артистка сначала сильно смутилась и хотела встрять в разговор. Все же, подумав, она решила остаться для супругов неизвестной испанкой с хорошей фигурой в откровенном купальнике.

Также артистка призналась, что узнала в российском туристе известного политика. Однако она так и не озвучила его имя. Возможно, именно это стало истинной причиной, по которой артистка решила не встревать в супружеский разговор.