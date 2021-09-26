 

Александр Усик одержал безоговорочную победу над Энтони Джошуа

26.09.2021, 14:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинский атлет Александр Усик победил британского супертяжеловеса Энтони Джошуа. Любители бокса называют этот поединок самым громким в этом году. Украинец отнял у британского соперника титулы IBF, WBA, WBO и стал новым чемпионом в супертяжелом весе по версии IBO.
В интервью сразу же после поединка Усик признался, что до сих пор еще ничего не понимает. Он признался, что думает о жене, что на пути к титулу абсолютного чемпиона мира не думал о своих соперниках.

Поединок между Усиком и Джошуа прошел на арене Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне. Боксеры прошли все 12 раундов, в результате судьи приняли единогласное решение и присудили победу украинскому атлету.

У Энтони Дшожуа на счету было 24 победы (22 нокаутом) и два поражения. У Александра Усика в карьере 19 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения.

Источник: mma.metaratings.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.08 / Мнение: Лукашенко лучше Гитлера

21.08 / МКС вновь начала ускоренно терять воздух

15.05 / Фасолевая зерновка способна слопать весь урожай бобовых: как бороться с вредителем на огороде

24.06 / Мятежник, прилипала, загадочный, эмоционально недоступный: с каким типом мужчин ваш знак зодиака советует вам не встречаться

29.03 / Максим Виторган и Нино Нинидзе, Юлия Снигирь, Павел Табаков и другие на премьере фильма “Маша”

22.05 / Мнение: Цены в часах работы, шок от выезда в капстраны и кто виноват в подорожании продуктов

01.10 / Мнение: Восток-Запад: Разница подходов к исторической памяти

11.04 / Гериатр Ольга Ткачева оценила влияние возраста на память человека

20.08 / Мнение: НЛО Илона Маска, космическая хохлома и ракеты-ледоколы

16.10 / Авария с участием спорткара в Петербурге попала на видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика