Александр Усик одержал безоговорочную победу над Энтони Джошуа

Украинский атлет Александр Усик победил британского супертяжеловеса Энтони Джошуа. Любители бокса называют этот поединок самым громким в этом году. Украинец отнял у британского соперника титулы IBF, WBA, WBO и стал новым чемпионом в супертяжелом весе по версии IBO.

В интервью сразу же после поединка Усик признался, что до сих пор еще ничего не понимает. Он признался, что думает о жене, что на пути к титулу абсолютного чемпиона мира не думал о своих соперниках.

Поединок между Усиком и Джошуа прошел на арене Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне. Боксеры прошли все 12 раундов, в результате судьи приняли единогласное решение и присудили победу украинскому атлету.

У Энтони Дшожуа на счету было 24 победы (22 нокаутом) и два поражения. У Александра Усика в карьере 19 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения.

Источник: mma.metaratings.ru