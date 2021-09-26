Ксения Бородина ответила подписчицам на просьбу вернуть мужа в семью
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Шесть лет брака для телеведущей популярного телешоу «Дом-2» Ксении Бородиной оказались неудачными. В этом году брак Бородиной и Курбана Омарова распался.
38-летняя ведущая держит интригу и не раскрывает деталей размолвки, но при этом в соцсетях намекает на серьезность их расставания. На своей странице в Instagram она написала, что «такое не прощают нормальные женщины».
Однако поклонники телеведущей продолжают интересоваться причиной развода и предлагают вернуть мужа и отца в семью. Одну такую попытку на днях Ксения Бородина отсекла.
Ведущая разместила фотографию с дочерьми, где прокомментировала один день из своей жизни. «День с любимыми. Забрали маму с тренировки и отправились на шоппинг, а еще впереди два дня рождения, как все успеть?» – спросила она.
В ответ одна из подписчиц написала, что надо вернуть мужа в семью. «Обойдемся», – парировала Ксения Бородина.
Смотреть комментарии → Комментариев нет