 

Армия Израиля устроила облаву на ХАМАС, погибло несколько человек

26.09.2021, 14:16, Новости дня
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Силы безопасности Израиля в ночь на 26 сентября провели спецоперацию по аресту боевиков ХАМАС в пяти точках Западного берега. Целью арестов была ячейка, которая, по данным израильской разведки, готовила атаку на территории Израиля.

Первых двух подозреваемых арестовали без сопротивления. При задержании третьего произошла перестрелка, боевика ранили и задержали.

Всего во время облав были ранены двое израильских военных, погибли пятеро боевиков ХАМАС. По словам спикера Армии обороны Рана Кохава, пока неясно, предпримет ли ХАМАС в ответ на гибель своих людей ракетные обстрелы Израиля.

Контекст:

Как отмечает The Jerusalem Post, силы безопасности Израиля почти каждую ночь проводят рейды на Западном берегу, пытаясь арестовать разыскиваемых палестинцев, а также выявить неофициальные мастерские по производству незаконного оружия и конфисковать средства, которые могут быть использованы для терактов.

С момента провозглашения независимости в 1948 году Израиль находится в состоянии конфликта с арабскими странами, несмотря на фактическое расположение в одном регионе. Особенно напряженные отношения у Израиля с палестинцами, которые являются арабами, но не имеют своего собственного государства и территорий. Арабские страны считают Израиль захватчиком Палестины и агрессором.

Палестинская администрация разорвала связи с Израилем в 2020 году из-за плана тогдашнего премьер-министра Беньямина Нетаньяху по поводу аннексии значительной части Западного берега. Эту территорию палестинцы хотят себе для будущего независимого государства вместе с сектором Газа. Связи восстановили в ноябре, после того как от плана аннексии отказались.

Израиль и Палестина регулярно обмениваются ракетными ударами. Особо сильно их отношения обострились в мае из-за судебного решения о выселении нескольких палестинских семей из района Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. Протесты переросли в столкновения между протестующими палестинцами и евреями.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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