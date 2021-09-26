 

В Германии проходят парламентские выборы

26.09.2021, 14:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Избранные депутаты через несколько недель выберут нового федерального канцлера, который сформирует правительство.

В выборах принимают участие 47 партий. 11 из них имеют партийные списки в каждой из 16 федеральных земель Германии. В их число входят четыре политические силы, представленные в нынешнем Бундестаге: Социал-демократическая партия Германии, “Альтернатива для Германии”, Свободная демократическая партия и Левая партия.

Журналисты отметили, что день парламентских выборов не станет последним днем карьеры нынешнего канцлера Германии, представительницы ХДС Ангелы Меркель. Она будет исполнять обязанности главы правительства до формирования нового кабинета министров.

По информации “Немецкой волны”, в течение последних десятилетий новые канцлеры в основном принимали присягу через четыре – шесть недель после выборов. В 2017 году для формирования правящей коалиции потребовалось пять с половиной месяцев.

Контекст:

Бундестаг – однопалатный орган народного представительства в ФРГ. Выборы проходят каждые четыре года, депутатов выбирают по смешанной системе.

Меркель после 15 лет на посту отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборы. Об этом она заявила в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение.

На должность ее преемницы рассматривалась тогдашняя глава ХДС и министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, однако она в феврале прошлого года отказалась баллотироваться в канцлеры и заявила об уходе с поста главы партии.

В январе новым председателем партии ХДС стал Лашет. Его же ХДС выдвинула на выборы канцлера.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.02 / Навальный не друг для Украины, но союзник – Турчинов

07.02 / Захарова объяснила, зачем МИД завел аккаунт в TikTok

06.08 / Подготовка визита Зеленского в США выходит на финишную прямую – Маркарова

24.12 / Аэропорт Шереметьево ввел в эксплуатацию ВПП-1 после реконструкции

25.08 / Су-27 перехватил над Балтийским морем самолеты-разведчики США, Швеции и Германии

23.01 / В СБУ рассказали, что убийство сотрудника Наумова готовила группа лиц, а организатор предложил $50 тыс

21.03 / В YouTube начинается новый этап борьбы с нарушениями авторских прав

21.07 / “Полчаса дал. Уже меньше осталось”. Луцкий террорист потребовал, чтобы Зеленский выступил с видеообращением

01.07 / Грузия принимает поздравления в связи с избирательной реформой 

07.09 / Рейсы общественного транспорта только для вакцинированных разрешили создать в Латвии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика