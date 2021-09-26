В Германии проходят парламентские выборы

Избранные депутаты через несколько недель выберут нового федерального канцлера, который сформирует правительство.

В выборах принимают участие 47 партий. 11 из них имеют партийные списки в каждой из 16 федеральных земель Германии. В их число входят четыре политические силы, представленные в нынешнем Бундестаге: Социал-демократическая партия Германии, “Альтернатива для Германии”, Свободная демократическая партия и Левая партия.

Журналисты отметили, что день парламентских выборов не станет последним днем карьеры нынешнего канцлера Германии, представительницы ХДС Ангелы Меркель. Она будет исполнять обязанности главы правительства до формирования нового кабинета министров.

По информации “Немецкой волны”, в течение последних десятилетий новые канцлеры в основном принимали присягу через четыре – шесть недель после выборов. В 2017 году для формирования правящей коалиции потребовалось пять с половиной месяцев.

Контекст:

Бундестаг – однопалатный орган народного представительства в ФРГ. Выборы проходят каждые четыре года, депутатов выбирают по смешанной системе.

Меркель после 15 лет на посту отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборы. Об этом она заявила в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение.

На должность ее преемницы рассматривалась тогдашняя глава ХДС и министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, однако она в феврале прошлого года отказалась баллотироваться в канцлеры и заявила об уходе с поста главы партии.

В январе новым председателем партии ХДС стал Лашет. Его же ХДС выдвинула на выборы канцлера.

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