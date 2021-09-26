В Ленобласти возбудили дело по факту истязания отцом своих детей

В Ленинградской области отец систематически причинял физические страдания детям, возбуждено уголовное дело, информирует региональный СУ СК.

«Следственным отделом по городу Тосно Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области в отношении мужчины 1975 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание двух и более лиц в отношении заведомо несовершеннолетних»)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, отец троих детей семи-девяти лет в течение продолжительного времени причинял физические страдания детям, что выражалось в систематическом нанесении побоев.

Отмечается, что дети испытывали психические страдания из-за асоциального поведения отца, периодически употреблявшего спиртные напитки. Подозреваемый задержан, следователи ходатайствуют о его аресте.

Ранее сообщалось, что 30-летнюю женщину, которая систематически избивала своих детей семи и пяти лет палкой, ограничивала их в еде и приковывала цепью, арестовали в Петербурге.