 

В Ленобласти возбудили дело по факту истязания отцом своих детей

26.09.2021, 13:48, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ Ленинградской области отец систематически причинял физические страдания детям, возбуждено уголовное дело, информирует региональный СУ СК.

«Следственным отделом по городу Тосно Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области в отношении мужчины 1975 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание двух и более лиц в отношении заведомо несовершеннолетних»)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, отец троих детей семи-девяти лет в течение продолжительного времени причинял физические страдания детям, что выражалось в систематическом нанесении побоев.

Отмечается, что дети испытывали психические страдания из-за асоциального поведения отца, периодически употреблявшего спиртные напитки. Подозреваемый задержан, следователи ходатайствуют о его аресте.

Ранее сообщалось, что 30-летнюю женщину, которая систематически избивала своих детей семи и пяти лет палкой, ограничивала их в еде и приковывала цепью, арестовали в Петербурге.



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