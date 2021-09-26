Песков: Работа по реализации минских соглашений зашла в тупик со стороны Киева

Работа по реализации минских соглашений зашла в тупик со стороны Киева, министры и политсоветники предпринимают попытки реактивировать процесс, сообщил в интервью Владимиру Соловьеву в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы находимся в ситуации, когда работа по реализации Минского комплекса мер зашла в тупик. Активные попытки по линии министров и политических советников, которые занимаются этой темой в контексте «четверки», предпринимаются, чтобы снова реактивировать этот процесс. Но реально он находится, конечно, в тупике. И тупик этот связан исключительно с позицией Украины», – приводит его слова РИА «Новости».

Песков рассказала, что президент РФ Владимир Путин к встрече с главой Украины Владимиром Зеленским, «что называется, был готов вчера», но загвоздка в нежелании Киева выполнять минские соглашения.

«Украина не хочет выполнять минские договоренности, Украина хочет минские договоренности заменить чем-то еще, не называя это своими словами. И, помимо этого, также не хочет выполнять, например, договоренности, которые в Париже были достигнуты уже энное количество, сколько, уже 3 года», – рассказал представитель Кремля.

Песков добавил, что «все написано по бумаге», и в них «нет ничего размытого», все предельно конкретно, и все опубликовано.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном назвала ничтожным прогресс в реализации договоренностей по конфликту на Украине, а саму ситуацию сложной.