Меган Маркл поздравляют с третьей беременностью

Поклонники Меган Маркл поздравляют кумира с третьей беременностью. Поводом для этого стало новое фото в Instagram актрисы.

Меган Маркл опубликовала в социальной сети новые снимки, которые были сделаны во время мероприятия Global Citizen Live. На фото супруга принца предстала перед поклонниками в белом платье свободного кроя. Данный факт стал поводом для подозрения в третьей беременности актрисы. Фолловеры сразу начали поздравлять кумира с пополнением в семье, а журналисты усыпали знаменитость вопросами. Однако Меган Маркл решила не удовлетворять интерес поклонников, поэтому никак не прокомментировала данный слух, что только усиливает интерес публики.

Стоит отметить, летом этого года в королевской семье родился второй ребенок. Данное событие ставит под большое сомнение вероятность беременности актрисы. Все же тот факт, что Меган Маркл не опровергает слухи, дает шанс на правдивость указанной истории.