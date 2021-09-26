Леонтьев рассказал о трудностях на проекте «Голос 60+»

Валерий Леонтьев пояснил зрителям о трудностях, с которыми он столкнулся на ток-шоу «Голос 60+». Артисту очень проблематично участвовать в проекте, поскольку ему тяжело отказывать участникам программы.

Валерий Леонтьев стал гостем на популярном ток-шоу «Вечерний Ургант». Во время программы артист пояснил зрителям об особенностях работы в качестве члена жюри на музыкальной программе «Голос 60+». Со слов певца, участие в проекте не приносит ему удовольствие, поскольку он сильно переживает за каждого участника. Артисту попросту тяжело говорить «нет» конкурсантам, что приносит определенные трудности и дискомфорт.

Кроме этого Валерий Леонтьев признался: за семь месяцев безработицы он разучился общаться с людьми и немного одичал. Когда певца пригласили в гости, он попросту боялся туда идти, поскольку не знал, как поддерживать банальный разговор. Стоит напомнить, что ранее Валерий Леонтьев полностью отказался от светской жизни. Возможно именно это послужило возникновением проблем с коммуникабельностью артиста.

Источник: www.starhit.ru