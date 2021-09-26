 

Леонтьев рассказал о трудностях на проекте «Голос 60+»

26.09.2021, 13:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Валерий Леонтьев пояснил зрителям о трудностях, с которыми он столкнулся на ток-шоу «Голос 60+». Артисту очень проблематично участвовать в проекте, поскольку ему тяжело отказывать участникам программы.
Валерий Леонтьев стал гостем на популярном ток-шоу «Вечерний Ургант». Во время программы артист пояснил зрителям об особенностях работы в качестве члена жюри на музыкальной программе «Голос 60+». Со слов певца, участие в проекте не приносит ему удовольствие, поскольку он сильно переживает за каждого участника. Артисту попросту тяжело говорить «нет» конкурсантам, что приносит определенные трудности и дискомфорт.

Кроме этого Валерий Леонтьев признался: за семь месяцев безработицы он разучился общаться с людьми и немного одичал. Когда певца пригласили в гости, он попросту боялся туда идти, поскольку не знал, как поддерживать банальный разговор. Стоит напомнить, что ранее Валерий Леонтьев полностью отказался от светской жизни. Возможно именно это послужило возникновением проблем с коммуникабельностью артиста.

Источник: www.starhit.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.06 / Сезон цветения сливы во Вьетнаме: две подружки решили сделать фотосессию, но в прокате осталось только два наряда

26.11 / Ильсур Метшин возглавил Национальный рейтинг мэров

04.02 / Заявив, что демократия не будет принесена в жертву, Байден потребовал от России и Мьянмы сменить курс

26.04 / Если что-то случится, я люблю вас!

04.04 / В Москве открылись 400 новых школ и детских садов

16.07 / В США выздоровевшая от COVID-19 пациентка снова получила положительный тест

08.06 / Шесть хитрых приемов и дата рождения: как в два счета вычислить эмоционального вампира

29.07 / Цена на золото обновила рекорд: что это значит для россиян

26.02 / Пётр Толстой предложил 9 мая светить фонариками в защиту ветеранов

26.05 / Facebook и Instagram теперь позволяют пользователям скрывать количество отметок «Нравится» для сообщений.

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика