 

Мария Ульянова рассказала Вадиму Манукяну об участии в проекте «Форт Боярд»

26.09.2021, 13:38, Разное
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Ульянова широко известна по телесериалу «Кухня. Война за отель». Звезда сыграла роль инженера, а также дочери Нагиева. По слова актрисы, играть в сериале ей понравилось, актерам удалось «найти общий язык».
Также недавно Ульянова дала интервью Вадиму Манукяну касательно участия в шоу «Форт Боярд». Актрисе понравилось, что ведущим программы был Сергей Бурунов. Она считает, что коллега по цеху больше подходит на эту роль, чем Шнуров. Телеканал СТС анонсировал новый выпуск «Форт Боярда» 27 сентября.

Интервьюер затронул и другие темы. Так, актриса шокировала ведущего, сообщив, что недавно чуть не умерла. Произошло это после возвращения из Франции. По словам врачей, промедление могло стоить Марии Ульяновой жизни. Полное интервью можно прочесть 26 сентября на площадке ФАН, передает Слово и дело.



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