Среди участников штурма Капитолия был информатор ФБР – СМИ

Информатор сообщал ФБР о том, что происходит у здания Конгресса. По его словам, представители Proud Boys только следовали за сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа, поскольку заранее не разрабатывали план штурма.

Как отмечает издание, в какой-то момент куратор информатора, скорее всего, не понял, что начался штурм и попросил информатора держать его в курсе, особенно если будет иметь место какое-либо насилие.

По данным The New York Times, этот информатор начал сотрудничать с ФБР в июле 2020 года. Он также знаком с несколькими членами Proud Boys, в том числе с теми, кого потом обвинили в штурме Капитолия.

Контекст:

Бывший президент США Дональд Трамп 6 января на митинге перед Белым домом заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов тогдашнего кандидата в президенты США демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Беспорядки в Капитолии стали причиной объявления Трампу импичмента Палатой представителей. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, “подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти”.

13 февраля за импичмент Трампа проголосовали 57 членов Сената при необходимых 67, он был оправдан.

Министерство юстиции США 14 марта назвало расследование штурма Капитолия, “возможно, самым сложным” в истории ведомства. Всего обвинения за штурм Капитолия предъявили почти 550 лицам, сообщил CNN. В конце июня суд в Вашингтоне признал виновной жительницу штата Индиана Анну Морган-Ллойд, которая также участвовала в штурме. Ей присудили три года условно, штраф в $500 и 120 часов общественных работ.

Первый реальный срок за штурм Капитолия американский суд назначил 19 июля. 38-летний житель штата Флорида Пол Ходжкинс получил восемь месяцев лишения свободы.

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