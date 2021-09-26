 

Повышение зарплат с 1 октября: кто будет получать больше

26.09.2021, 12:48, Разное
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С 1 октября 2021 года многих сотрудников бюджетных организаций в России ждет повышение зарплат. Помимо этого будут проиндексированы все доплаты, составляющие долю от окладной части зарплаты.

Администрация субъектов и регионов России в праве самостоятельно определять надбавку в зависимости от внутренней ситуации, профессии работника и других факторов. Однако размер индексации в любом случае составит не менее 4% – такой коэффициент был определен на федеральном уровне.

Повышение зарплаты затронет, в частности – спасателей и сотрудников экстренных служб, работников социальной сферы, синоптиков и метеорологов, специалистов по стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, а также работников реабилитационных центров для инвалидов и многих других бюджетников. Исключение составят профессии, перечисленные в майских указах главы государства: врачи и другие сотрудники медучреждений, учителя и ученые. Их зарплаты будут проиндексированы с 1 января 2022 года в соответствии с распоряжением президента.

Ранее “Дни.ру” писали о повышении пенсий с 1 октября 2021 года. Самые большие надбавки получат военные пенсионеры, пожилые граждане и ветераны труда в условиях Крайнего Севера. Для некоторых из них индексация составит целых 50%.



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