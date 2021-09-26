 

Число заразившихся COVID-19 в России за сутки превысило 22 тысячи человек

26.09.2021, 12:48, Разное
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За прошедшую субботу в России было выявлено свыше 22 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Свежую статистику обнародовали представители российского оперативного штаба по коронавирусу.

Согласно новым данным, коронавирус в России сегодня заразил 22 498 человек. Выздоровели 13 671 человек, еще 805 человек скончались. Таким образом, общее число заразившихся ковидом за все время пандемии в нашей стране достигло 7 420 913 человек, справиться с заболеванием смогли 6 604 604 человек, однако 203 900 скончались от осложнений.

Среди субъектов и регионов России по тяжести эпидемиологической обстановки по-прежнему лидирует Москва с 3275 инфицированных, 1213 выздоровевших и 59 умершими людьми. Второе место занимает Санкт-Петербург: в Северной столице зафиксировали 2055 новых случаев заражения, 370 выздоровлений и 56 летальных исходов. Тройку антилидеров традиционно замыкает Московская область: там ковидом заболели 1215 граждан, побороли инфекцию 754 человека и девять человек скончались.

Наименьший темп прироста заражений коронавирусом в России сегодня был отмечен в Республике Алтай, где вирус подхватили только 33 человека. Небольшой, но стабильный прирост также наблюдается в Еврейской автономной области, Магаданской области, Ненецком и Чукотском автономных округах – 35, 19, 14 и 12 новых случаев коронавируса соответственно.



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