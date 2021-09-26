Ученые выяснили, что кофеин может вызывать дефицит витамина D

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26.09.2021, 12:44, Разное
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Кофе считается самым популярным напитком с утра. Он придает людям бодрости, силы и помогает пробудиться благодаря содержащемуся в напитке кофеину.
Не так давно исследователи заявили, что употребление кофеина приводит к дефициту нужного витамина в организме людей. Работу опубликовали на сайте Национальной медицинской библиотеки США. Речь идет о взаимосвязи витамина D и кофеина. Специалисты отмечают, что низкий уровень компонента в крови считается огромной проблемой в мире. Во время опытов исследователи анализировали разные данные больше 13 000 взрослых людей.

Ученые пришли к выводам, что чем больше участники употребляли кофеин, тем сильнее повышались риски возникновения нехватки витамина D. В заключении указали, что высокие потребления кофеина связаны с дефицитом компонента в репрезентативной выборке, но нужны дополнительные исследования, чтобы определить причинно-следственную связь.

Витамин D вырабатывается действием ультрафиолета на кожу, поэтому риски дефицита компонента повышаются в зимний период. Компенсировать его нехватку можно не только с помощью добавок, а и благодаря диете.

Источник: profile.ru



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