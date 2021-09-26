 

Певица Слава показала Ксении Собчак свою «пятую точку»

26.09.2021, 12:44, Разное
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Очередным скандалом обернулись высказывания певицы Славы в адрес телеведущей Ксении Собчак. Конфликт начался после того, как Слава назвала Собчак и рэпера Тимати самыми несексуальными персонажами в России.
Тимати не стал комментировать словам певицы, чего не скажешь о телеведущей Собчак. Она выступила со взаимной критикой против Славы и посоветовала ей проследить за фигурой. В ответ певица выставила в своем Instagram аккаунте видеоролик, в котором похвасталась своими неплохими параметрами.

При этом Слава заявила, что у нее все натуральное, никакой пластики. 41-летняя певица передала Собчак привет и сказала, что она в силах побороться за рейтинг самых сексуальных певиц в стране. Фолловеры поддержали Славу. Многие написали, что она выглядит потрясающе и нет смысла что-то доказывать журналистке.



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