Компания Xiaomi выводит на рынок легкий и компактный смартфон

Китайская компания Xiaomi готовится к презентации нового смартфона Xiaomi Civi, она состоится 27 сентября. Глава компании Лей Цзунь в социальной сети Weibo написал, что новое устройство отличает от предшественников легкий вес и его компактность. При этом емкость аккумулятора увеличена на 250 миллиампер-час, чем у 11 Lite 5G NE.

Также новый смартфон будет оснащен стереодинамиками, ИК-излучателем, модулем NFС, процессором Snapdragon 778G. Производители уже сообщали, что Xiaomi Civi весит около 166 граммов, а толщина равняется 6,98 мм, тем будет более удобен для женской половины общества.



Компания также заявляла, что по цене их новый смартфон не будет превышать уже имеющиеся аналоги. Это сказалось на материалах окантовки. Разработчик применил поликарбонат. Поэтому в последующей эксплуатации гаджета будет необходимо использовать чехол.

Источник: ufatime.ru