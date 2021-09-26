Мнение: Похитители будут наказаны вот так

Относительно публичных казней в Герате. Сообщалось, что талибы повесили 7 человек в Герате за особо тяжкие преступления. Как сообщают местные источники, как минимум 4 из 7 были вывешены уже мертвыми (вот здесь видео https://twitter.com/PakDirection/status/1441727150084739093, где показано, что вешают покойников из кузова пикапа), это была банда похитителей детей, которая была ликвидирована талибами во время "оперативно-розыскных мероприятий".. По решению местного губернатора, трупы убитых специально подвесили в центре города, чтобы показать местным, что воровать людей (и особенно детей) нехорошо. Каждому покойнику на груди написали "Похитители будут наказаны вот так".

Официальный представитель Талибана так объяснил произошедшее.

Мухаджир сказал, что силам безопасности сообщили, что бизнесмен и его сын были похищены в городе в субботу утром.

Полиция перекрыла дороги, ведущие из города, и талибы остановили мужчин на контрольно-пропускном пункте, где «произошла перестрелка», сказал он. «В результате нескольких минут боя один из наших моджахедов был ранен, а все четверо похитителей были убиты», – сказал Мухаджир в записанном заявлении, отправленном AFP. «Мы – Исламский Эмират. Никто не должен причинять вред нашей нации. Никто не должен похищать людей», – сказал он в видеоролике.

Мухаджир добавил, что до субботнего инцидента в городе были другие похищения, и талибы спасли мальчика.

По его словам, один похититель был убит, а трое других арестованы, хотя в другом случае «Талибан» «потерпел неудачу, и похитители смогли заработать деньги». «Это нас очень огорчило, потому что, пока мы находимся в Герате, наших людей похищают», – сказал Мухаджир.

«Чтобы другие похитители научились никого не похищать и не беспокоить жителей, мы повесили их на площадях города и дали понять всем, что любой, кто украдет, похитит или совершит какие-либо действия против нашего народа, будет наказан».



"Селфи для инсты в Герате".

Как обычно можно отметить – похитителей детей ни разу не жаль, методы устрашения у талибов типично средневековые.

PS. По поводу еще одной казни пишут, что якобы был повеен грабитель магазина, который обнес местного торговца. Но пока фото и видео по этому эпизоду нет.

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