 

Зеленская поучаствовала в открытии кинофестиваля в честь столетия Компартии Китая

26.09.2021, 12:29, Новости дня
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Она выступила с речью по видеосвязи во время церемонии открытия. Выступление было записано 20 сентября в Пекинском международном выставочном центре Yanqi Lake и транслировалось на следующий день.

В своей речи Зеленская заявила, что верит, “что кино- и телеиндустрия откроет новую главу в китайско-украинском сотрудничестве, а фестиваль станет не только прекрасным примером углубленного обмена между кинематографистами и другими секторами двух стран, но и важной платформой для культурного сотрудничества между Китаем и Украиной”.

По данным CGTN, на кинофестивале будут представлены 17 тем, в том числе специальная выставка к 100-летию основания Коммунистической партии Китая.

Как сообщает посольство Украины в Китае, в рамках кинофестиваля 22 сентября началась “Неделя украинского кино”: будут показаны фильмы “Тени забытых предков” Сергея Параджанова, “Каменный крест” Леонида Осыки, “Вечер на Ивана Купала” и “Белая птица с черной отметиной” Юрия Ильенко. Украинские ленты будут показывать в пяти пекинских кинотеатрах до 30 сентября.

https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1939252002909958

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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