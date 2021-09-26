 

Путина и Шойгу в тайге чуть не сбило стадо оленей

26.09.2021, 12:28, Новости дня
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Она опубликовала видео, в котором Путин рассказывает об инциденте.

“Огромные маралы просто, я таких еще не видел. Хорошо, что в нас не въехали, чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной”, – говорит президент РФ.

Он добавил, что такие олени могли бы выступать на Олимпийских играх.

“Равных бы не было”, – отметил Путин.

Когда произошел инцидент, Скабеева не уточнила.

Марал – название благородного оленя в Средней Азии и на Кавказе. Крупные маралы весят более 300 кг и достигают длины тела более 2,5 м при высоте в холке 130–160 см.

Контекст:

Путин 14 сентября сообщил, что уходит на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении и в мероприятиях, которые у него запланированы на этой неделе, будет принимать участие в онлайн-режиме.

В Кремле после этого говорили, что результат теста Путина на коронавирус отрицательный и “президент абсолютно здоров”.

25 сентября сайт Кремля сообщил, что Путин провел встречу с руководством партий, которые прошли в Государственную думу VIII созыва. Встреча прошла в дистанционном формате.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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