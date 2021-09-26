 

“Ничем не удивил”. Джошуа прокомментировал бой с Усиком

26.09.2021, 12:28, Новости дня
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Британец поздравил Усика и отметил, что тот отлично поработал. Однако напомнил, что их еще ожидает реванш.

Отвечая на вопрос, что пошло не так, Джошуа сказал, что “просто потерпел неудачу, такое бывает”. По его словам, после девятого раунда он ничего не видел из-за разбитого глаза.

Он добавил, что “при всем уважении к Усику, ничему не удивился”. По его словам, украинец был полегче, держал хороший темп. Но при этом Усик пропускал много ударов, сказал Джошуа.

Контекст:

В ночь на 26 сентября на стадионе в Лондоне Усик выиграл у Джошуа по очкам в бою за звание объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Поединок длился все 12 раундов. Контрактом предусмотрен бой-реванш.

Перед поединком Усик “на удачу” вывесил в раздевалке флаг Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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