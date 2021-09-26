 

Доступ к централизованному водоснабжению имеют 69% украинцев – Чернышов

26.09.2021, 12:28, Новости дня
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По его информации, лишь 69% украинцев имеют доступ к централизованному водоснабжению и 48% – к системам водоотведения. Подача воды по графику осуществляется в девяти областях Украины, от этого зависят  почти 270 тыс. человек.

Министр и нардепы обсудили законопроект №5723 о государственной целевой программе “Питьевая вода Украины” на 2022–2026 годы. Она предусматривает реализацию 1747  региональных структурных проектов. 

“Имеющиеся системы водоотведения во многих общинах Украины нуждаются в обновлении, ведь десятки лет этим направлением никто не занимался. Также является проблемной ситуация с очистными сооружениями, которые порой не выполняют свой функционал полной мере. Это приводит к загрязнению водоемов”, – сказал Чернышов.

По его словам, реализация программы позволит украинцам получить доступ к качественной питьевой воде в достаточном количестве.

Контекст:

4 июня на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины члены СНБО заслушали информацию о состоянии водных ресурсов государства и обеспечении населения качественной питьевой водой.

По данным “Укринформа”, протяженность водопроводных сетей в Украине составляет 102,8 тыс. км, из них более 33% находятся в аварийном или ветхом состоянии. Протяженность канализационных сетей составляет 39 тыс. км, из них 40% –  аварийные. Уровень потерь питьевой воды в среднем по Украине составляет 36%. Лишь 69% населения Украины имеют доступ к централизованному водоснабжению, 47,8% – к централизованному водоотведению.

Кабинет Министров Украины 30 июня предложил Раде принять программу “Питьевая вода”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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